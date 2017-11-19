В России гаишники провели на опасной трассе крестный ход против ДТП

В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку трассы Темрюк — Краснодар.

Об этом сообщается на сайте Кубанской митрополии.

Крестный ход состоялся под звон колоколов передвижной звонницы. Возглавил шествие настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. По данным СМИ, в шествии, которое было приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, участвовали около 100 сотрудников ГИБДД

Также во всех храмах Екатеринодарской епархии прошли заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах.

Напомним, под Одессой квадрокоптер пронес над селом икону для борьбы с криминалом.