NASA показало видео, как изменялся климат на Земле за последние 20 лет

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NASA опубликовало анимационное видео, на котором показаны последствия изменений климата на Земле за последние 20 лет.

Соответствующая запись размещена на видеохостинге YouTube

В ролике были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году. 

Ролик демонстрирует, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле. Так, из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались «биологические пустоты».

Напомним, ранее NASA показала, как выглядит из космоса Западная Европа ночью.

Роман Свиридов

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русскийобщество