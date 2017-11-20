NASA показало видео, как изменялся климат на Земле за последние 20 лет

NASA опубликовало анимационное видео, на котором показаны последствия изменений климата на Земле за последние 20 лет.

Соответствующая запись размещена на видеохостинге YouTube

В ролике были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году.

Ролик демонстрирует, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле. Так, из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались «биологические пустоты».

Напомним, ранее NASA показала, как выглядит из космоса Западная Европа ночью.