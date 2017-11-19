«Это дикость, реанимация проекта прошлого тысячелетия», - николаевский эколог о желании затопить «Бугский Гард»

Олег Деркач Желание поднять уровень Александровского водохранилища в Николаевской области в рамках достройки Ташлыкской ГАЭС, что приведет к затоплению части Национального природного парка «Бугский Гард» – это дикость, реанимация проекта прошлого тысячелетия, которая приведет только к новым проблемам.

Такое мнение в эфире областной гостелерадиокомпании «Николаев» высказал заместитель главы Национального экологического центра Украины Олег Деркач.

- В условиях климатических изменений использование такого объёма пресной воды, а тем более зарегулирование реки Южный Буг, является недопустимыми. А если проще – с 90-х годов постоянно уменьшается количество осадков, увеличивается интенсивность испарения с поверхности водоемов. Баланс отрицательный, мы теряем пресный сток, и мы можем потерять саму реку, - заявил он.

В свою очередь начальник управления экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации Дмитрий Мац отметил, что решение касательно реализации данного проекта принимается на уровне Кабинета министров Украины. И по состоянию на сегодняшний день Министерство экологии и природных ресурсов проводит соответствующую государственную экспертизу.

- Основная задача органов государственной власти – соблюдение законодательства на территории области, - сказал он.

Как известно, «Бугский Гард» – одно из немногих популярных среди туристов мест Николаевщины, которое к тому же имеет огромное историческое значение.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» заявило о сложностях в работе Ташлыкской ГАЭС и подняло вопрос повышения уровня воды в Александровском водохранилище сразу на 6,3 метра.