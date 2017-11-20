В Николаеве открыли три спортивно-игровые площадки, деньги на установку которых привлек нардеп Жолобецкий

В субботу, 18 ноября, в Николаеве открыли первые три спортивно-игровые площадки в рамках программы по благоустройству дворов в Центральном районе. Всего таких площадок будет обустроено 14.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написал народный депутат Украины Александр Жолобецкий.

«Утро для малышей и взрослых – жителей Колодезной 8, 15-15А, и Потёмкинской, 141, началось с позитивных эмоций. Очень этому поспособствовало не только окончание работ и открытие новой площадки, но и яркое выступление молодых спортсменов – участников международного движения Workout Style. Ребятам отдельный респект за прекрасное выступление и пропаганду здорового образа жизни», - отметил нардеп.

По его словам, средства на реализацию программы по благоустройству дворов в Центральном районе он привлек из государственного бюджета, всего 5 миллионов 150 тысяч гривен.

«Что делаем? Устанавливаются спортивно-игровые комплексные площадки, благоустраивается зелёная зона, газоны, клумбы, высаживаются деревья. Во дворах на улицах Колодезной, Потёмкинской, Архитектора Старова и переулку Парусному, на 3-й и 6-й Слободских улицах и на Проспекте Героев Украины. В каждой локации 3-4 «дворовых колодца» по 3-4 двора. В итоге пользоваться площадками смогут дети и взрослые из 45 николаевских дворов», - рассказал Жолобецкий.

«И я очень надеюсь, что красота и уют во дворе, возможность спокойно и с удовольствием отдохнуть возле своего дома, станут для николаевцев не исключением из правил, а обычным приятным делом», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Жолобецкий инспектировал работы на внутриквартальных проездах улиц Адмиральская и Архитектора Старова.