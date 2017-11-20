«Мы только усугубим проблемы», – доцент николаевского вуза о поднятии уровня Александровского водохранилища

Инна Тимченко Реализация проекта по достройке Ташлыкской ГАЭС и поднятию уровня Александровского водохранилища в Николаевской области не удовлетворит водохозяйственные потребности региона.

Такое мнение в эфире областной гостелерадиокомпании «Николаев» высказала доцент кафедры экологической химии Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Инна Тимченко.

Как известно, в результате этого будет затоплена часть Национального природного парка «Бугский Гард», который является одним из немногих популярных среди туристов мест Николаевщины с огромным историческим значением.

- Очень хочется получить ответ о расчетах, которые наведены в оценке влияния (проекта – ПН) на окружающую среду. Расчеты устаревшие. Эти данные прошлых лет. Мы сейчас находимся в условиях глобального потепления. Испарение реки увеличивается. Реакторы АЭС нуждаются в большем количестве воды для охлаждения. Эти данные не приведены. Кроме того, нельзя взять экосистему реки, которая не является водопроводной водой, которая у нас течет и крана, набрать в водохранилище и сказать: вот, пожалуйста, мы решим проблемы реки. Мы не только не решим, мы усугубим эти проблемы, - заявила доцент.

По ее словам, глобальное потепление – мировая проблема, и украинские экологи объединены общей целью сохранить водные ресурсы государства.

- Вода будет такой ценностью, что лет через десять не так будет хотеться света в домах, как будет хотеться чистой воды. Мы видим, что происходит с Днепром, - сказала Инна Тимченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, как государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» заявило о сложностях в работе Ташлыкской ГАЭС и подняло вопрос повышения уровня воды в Александровском водохранилище сразу на 6,3 метра.