Порошенко присвоил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» двоим фермерам Николаевщины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» двоим жителям Николаевщины.

Об этом свидетельствует его указ №375/2017 «О награждении государственными наградами Украины работников агропромышленного комплекса», опубликованный на официальном сайте представительства президента.

В частности, почетное звание присвоили председателю общества «Малиновка» Александру Базилюку и председателю фермерского хозяйства «Нива» Александру Ермолаеву.

Как известно, ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечается Дня работников сельского хозяйства.