В центре Николаева демонтируют два незаконно установленных бигборда

В воскресенье, 19 ноября, в ходе срочного внеочередного заседания исполнительного комитета, которое прошло в «телефонном режиме», было решено ликвидировать два незаконно установленных бигборда в центре города.

Об этом сообщает управление аппарата Николаевского городского совета.

Как сообщалось ранее, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской предприниматель незаконно без соответствующих разрешений установил две рекламные конструкции. Об этом написал у себя на странице в социальной сети Facebook написал начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев, опубликовав фото незаконных бордов.

Так, в ходе внеочередного заседания было принято решение демонтировать данные рекламные конструкции размером 6х3, которые были установлены ориентировочно 17-18 ноября без соответствующего разрешения, 19 ноября.

Отмечается, что ответственным за ликвидацию незаконных сооружений является директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.

Напоминаем, что в Николаеве коммунальные службы убирают рекламные сооружения с Варваровского моста.