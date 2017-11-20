Корабельный военкомат приглашает на службу по контракту в Вооруженные силы Украины

Жителей Николаева зовут на службу по контракту в подразделения охраны и обеспечения баз, арсеналов и складов Вооруженных Сил Украины, расположенных на территории города и области.

Об этом сообщают в Корабельном районном военном комиссариате.

На службу по контракту набирают людей в возрасте от 18 до 57 лет. Те, кто ранее проходил воинскую службу, направляются непосредственно в воинские части.

Также до конца ноября 2017 года проводится дополнительный призыв на срочную военную службу на базы, арсеналы и склады ВСУ в городе и области для юношей призывного возраста от 20 до 27 лет (от 18 до 19 лет по желанию).

Отмечается, что количество вакантных должностей ограничено. Справки и дополнительную информацию можно получить по адресу: проспект Богоявленский, 309, или по телефону 64-53-00, 0732196955, 0665222954.

Ранее сообщалось, что жителей Николаевщины приглашают на военную службу в центр обеспечения горючим.