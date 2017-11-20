МКУ им. П.Орлика второй год подряд победил в вокальном конкурсе среди вузов Николаева «PROдвижение VOICE-2017»

17 ноября в Николаевском областном дворце культуры состоялся ежегодный студенческий конкурс «PROдвижение VOICE-2017», представляющий собой авторский шоу-конкурс, участники которого выступают в различных вокальных батлах в живую.

Об этом сообщает пресс-служба МКУ им. П.Орлика.

Как и в прошлом году за кубок боролись представители 11-ти учебных заведений Николаева. Все участники вокалом профессионально не занимаются, это для них лишь хобби. Кроме того, ребята готовились к выступлениям около двух месяцев и переживали не только за себя, но и за имидж своего ВУЗа.

Программу вели юмористы команды «Легко и Просто», а организатором концерта традиционно была их художественный руководитель Галина Щетинина. Между конкурсами гостей и членов жюри развлекали танцевальныее и вокальне коллективы, воздушные гимнасты и, конечно же, команда КВН со своим шуткам.

По итогам конкурса специальный приз получил представитель Черноморского национального университета им. П.Могилы. Третье место досталось Николаевскому строительному колледжу. Вторую позицию разделили сразу два учебных заведения – колледж имени Сухомлинского и Николаевский колледж культуры и искусств. Первый приз завоевали представители Национального университета им. В.Сухомлинского и Николаевского муниципального академического колледжа. Обладательницей «Гран-При» стала студентка Международного классического университета имени Пилипа Орлика Эльвира Гурбанова, которая выступила в образе легендарного рок-певца Фредди Меркьюри с композицией «The Show Must Go On». Во время награждения народный депутат и почетный член жюри Борис Козырь подарил ей телефон.

«Эльвира получает высшее образование бесплатно благодаря победе в конкурсе «Абсолютный талант», который ежегодно проводит университет им. П.Орлика среди учащихся общеобразовательных школ города и области. Очередной конкурс состоится в марте следующего года и у талантливой молодёжи есть прекрасный шанс получить образовательный грант», – говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году в конкурсе «PROдвижение VOICE - 2016» одержал победу Эдуард Мирошник, который удачно перевоплотился в эксцентричного российского певца Шуру.