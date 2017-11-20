Курсанты и ветераны ВСУ выступили в защиту генерала Алимпиева, задержанного по подозрению в растрате

Генерал-майор Андрей Алимпиев Курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба, ветераны и действующие военнослужащие ВСУ выступили в защиту генерала-майора Андрея Алимпиева и считаю позорными обвинения, выдвинутые в его сторону.

Соответствующие сообщения размещены на странице Алимпиева в Facebook, которую создала его дочь .

Напомним, что военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 миллиона гривен в пользу двух компаний при закупке горючего.

В то же время, сторонники Алимпиева считают это дело грязной фальсификацией, которое пятнает честь и достоинство боевого генерала и армии в целом.

«Я считаю, что огласка громких дел сфабрикованных в Генеральной прокуратуре Украины (я имею в виду задержание начальника ХНУПС им. Кожедуба генерал - майора Алимпиева А.М.) и изложенных в СМИ против военных руководителей - это предательство государства!!!», - заявил один из студентов ХНУВС.

Кроме этого, представители Организации ветеранов Воздушных сил считают, задержание генерала-майора безосновательным.

- К сожалению, практика задержания генералов, полковников стало каждодневной деятельностью не только правоохранительных органов, но и государственных структур…мы считаем, что это политический пиар некоторых политиканов, которые сами имеют криминальные дела на своем счету, и проводят это для того, чтобы опозорить честь офицеров и перевести стрелки с себя на второстепенных личностей, - заявил один из ветеранов.

Также в защиту Алимпиева выступает действующий полковник вооруженных сил Леонид Ворона. В свою очередь, он заявляет, что «задержание Алимпиева - это болезненный удар по Вооруженным силам, офицерскому корпусу и боеспособности нашего государства».

Личный состав бригады тактической авиации имени Петра Франка видит в Алимпиеве мастера своего дела и считают, что его послужной список может служить примером для каждого.

«Послужной список генерал-майора Андрея Алимпиева для многих из нас, авиаторов, является примером служения Родине. Доказательством тому является вверенный ему университет, который генерал поднял из руин... Такое впечатление, что он на службе круглосуточно», - говорится в сообщении бригады.

Не остался в стороне и герой-летчик Владислав Волошин, который сейчас занимает должность заместитель директора КП «Николаевский международный аэропорт».

«Когда я выпускался из ХУПСа, у меня был самый большой налет на курсе, единственный у кого он перевалил за 100 часов. Благодаря этому человеку, я первым из выпуска полетел на боевом самолёте. Благодаря этому человеку, нынче курсанты под выпуск имеют около 200 часов налета, притом на боевых самолетах. Лучше бы присмотрелись на руководство ПС, люстрированных и обвиняемых в коррупции назначают на руководящие должности. Вот и вопрос- сколько стоит, так называемая правда...», - написал он у себя на странице в Facebook.

Кроме того, на созданной дочерью Алимпиева Анастасией, размещены видео, на которых курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба рассказывают о том, что получают качественную пищу в столовой вуза.

Напомним, что в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.