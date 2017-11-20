Дальнейшая судьба НСЗ зависит от Министерства экономического развития, – «Укроборонпром»

Будущее Николаевского судостроительного завода и его работников зависит от чиновников Министерства экономического развития и торговли Украины как распорядителя Государственного оборонного заказа.

Об этом сообщается на сайте Государственного концерна «Укроборонпром».

Так, в концерне отметили, что необходимо в кратчайшие сроки принять решение касательно того, нужен ли Украине ракетный крейсер «Украина», или нет. Если нужен - то включить в Государственный оборонный заказ на 2018 год средства на достройку судна. Если же нет - продавать недостройку согласно военной доктрине или предусмотреть в ГОЗ на 2018 год деньги на дальнейшее содержание судна у причальной стенки.

«Крейсер «Украина» – это гири, которые тянут предприятие вниз. Уже давно неопределенность его места в структуре Военно-морских сил Украины, а также вопросы содержания и финансирования достройки не решаются. Завод не может развиваться и двигаться вперед, накоплены численные долги. Перспективный и важный для страны судостроительный завод простаивает из-за затягивания решения относительно крейсера. Нужно немедленно поставить точку в этом вопросе и или избавиться от этого груза, или довести крейсер до 100% готовности и направить в ВСУ, или профинансировать его дальнейшее содержание», - отметили в «Укроборонпроме».

Отмечается, что Министерство обороны Украины обращалось к Кабинету министров и подавало предложение о демилитаризации судна, но Правительство ее не поддержало. Предложение «Укроборонпрома» относительно финансирования завода также не получило поддержки.

Также сообщается, что с февраля 2015 года государство прекратило возмещать расходы предприятия на содержание крейсера. В итоге долги государства перед заводом и его работниками достигли 60 миллионов гривен. Выплаты этих средств хватило бы на погашение всех долгов по заработной плате.

В свою очередь, «Укроборонпром», не может компенсировать зарплату затраты завода за счет других предприятий из-за законодательных ограничений. Ведь согласно законодательству Украины, каждое предприятие должно быть рентабельным. Ни один завод, который входит в состав «Укрооборонпрома» не получает деньги из бюджета, а рассчитывает только на свою коммерческую деятельность.

«Еще один путь решения проблемы - это качественное планирование и системная загрузка предприятия бюджетными заказами. Это позволило бы заводу выбраться из долговой ямы и привлечь средства для погашения долгов перед его работниками», - сообщает Концерн.

Ранее сообщалось, что 15 ноября работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста.

Напоминаем, что премьер-министр Гройсман пообещал обратиться в «Укроборонпром» из-за ситуации с долгами по зарплате на «Николаевском судостроительном заводе».