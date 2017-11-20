«Фармацевтическая мафия» в Николаеве. Продолжение

5 апреля правоохранители во главе с замом прокурора области Степаном Божило проводили обыски в облздраве... Найдет ли прокуратура управу на дельцов, пытающихся подмять под себя фармацевтический рынок в Николаеве?

По вашему мнению, возможно ли такое в нормальной цивилизованной стране? Чтобы один очень предприимчивый персонаж, который:

а) нынче фигурирует в уголовном производстве, связанном с махинациями при закупке инсулина;

б) чуть ранее был изобличен в создании схемы по монополизации поставок наркотиков в николаевские больницы;

продолжал как-либо влиять на проводимые закупки?

Речь идет о протеже бывшей вице-губернаторше Николаевской области Оксаны Янишевской Александре Иванове, который контролирует ряд фармацевтических фирм и по велению которого ранее должны были проводиться все закупки медицинских препаратов в регионе.

Так вот, сейчас одно из подотчетных ему предприятий - ООО «Черновцыфармация» заблокировало проведение тендера по закупке наркотических препаратов для Николаевской областной клинической больницы.

Возможно ли такое в цивилизованном государстве? Думаю, нет. А в Украине все возможно. Пока прокуратура медлит с расследованием «инсулинового дела». Или же и вовсе поставила на нем крест?

Очень даже похоже на то, с учетом недавнего открытия, что экс-начальнице облздрава Капусте за какие-то непонятные заслуги даже не пытались продлевать меру пресечения.

P.S. Если же остаются вопросы по части законности проведения торгов в медицинских учреждениях области... может, пора навести порядок, чтобы в принципе исключить подобные манипуляции?