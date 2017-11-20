ФГИ готовит к продаже Первомайскую ГЭС и ищет оценщиков имущества

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Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс на оценку имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции, чтобы подготовить ГЭС к приватизации.

Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Так, заявки оценщиков на конкурс собирают до 30 ноября 2017 года, а 6 декабря состоится аукцион ценовых заявок. Отмечается, что комиссия рассмотрит предложения, которые не будут превышать 50 тысяч гривен.

Напоминаем, что Кабмин разрешил продажу Первомайской ГЭС на Николаевщине. 

Виолетта Чех

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русскийобщество