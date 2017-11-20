«Повернитесь к людям лицом»: нардеп Ильюк призвал власти консолидироваться и установить индивидуальные газовые счетчики всем николаевцам

Установка индивидуальных газовых счетчиков в квартирах жителей Ингульского и Корабельного района продолжается. Вместе с тем, народный депутат Украины, глава Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк призвал депутатов городского совета и местные власти обеспечить приборами учета жителей Центрального и Заводского района.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Так, парламентарий отметил, что его программа «Газовый счетчик в каждую квартиру» идет по плану, но в приемную нардепа поступает все больше обращений от жителей других районов с просьбами установить им бесплатный прибор учета.

‒ Программа запущена! Нам удалось побороть бюрократическую машину, которая всячески сопротивлялась ‒ это, прежде всего, нежелание городской власти что-либо делать, чтобы помочь горожанам экономить на коммуналке, и также нельзя не сказать о «бумажных» сложностях. Но все это позади. Cейчас для меня важно, чтобы жители Центрального и Заводского районов не остались ни с чем. Мне удалось привлечь субвенцию для моего округа ‒ Ингульского и Корабельного районов. Это половина города! И я призываю депутатов, как местных, так и народных, не забывать о своих избирателях, и поступить так же на своих округах, ‒ сказал нардеп.

Артем Ильюк обратился к депутатскому корпусу и временно исполняющей обязанности мэра Татьяне Казаковой с предложением поддержать его идею и начинание и принять программу по установке индивидуальных газовых счетчиков в городе, чтобы обеспечить каждого николаевца прибором учета.

‒ Повернитесь к людям лицом и покажите, что вы власть, и вы заботитесь о горожанах. А то некоторые депутаты делают это только перед выборами, ‒ обратился Артем Ильюк к депкорпусу горсовета. ‒ Мне жаль, что ранее идея со счетчиками не пришла в голову ни одному из тысячи чиновников, сидящих в своих теплых кабинетах. Но еще не поздно консолидировать усилия, друзья. Уверен, что Татьяна Казакова не будет поступать так, как ее предшественники, и сделает шаг навстречу людям. В ваших руках сейчас надежды и ожидания тысяч николаевских семей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве части жителей будут устанавливать индивидуальные счетчики за счет государственного бюджета.

Так, на сегодняшний день Кабмином Украины по «субвенции Ильюка» выделено более 11 миллионов гривен на закупку и установку индивидуальных газовых счетчиков, также нардеп попросил и.о. мэра Николаева Татьяну Казакову взять на личный контроль процесс установки индивидуальных счетчиков на газ за бюджетные деньги.