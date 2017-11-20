Апелляционный суд признал незаконным решение Николаевского облсовета об увольнении экс-директора русдрама Кравченко

Николай Кравченко В понедельник, 20 ноября, Апелляционный суд Николаева признал незаконным решение Николаевского областного совета 13 внеочередной сессии 7 созыва №4 от 27 апреля 2017 года об увольнении Художественного руководителя Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее Кравченко подал в суд на Николаевскую областную государственную администрацию, пытаясь обжаловать решение конкурсной комиссии, согласно которому конкурс на занятие его должности выиграл Артем Свистун.

Так, Центральный районный суд Николаева не удовлетворил иск Кравченко на решение Николаевского областного совета об его увольнении и проведении конкурса на должность директора-распорядителя русдрама, тем самым признав его законным.

В свою очередь экс-художественный руководитель Николаевского академического художественного русского драматического театра обратился в Апелляционный суд с целью обжаловать его решение. Ответчиками по данному делу были представители Николаевской облгосадминистрации, Николаевского облсовета, управления культуры, национальностей и религий ОГА, Николаевского русдрама и Артема Свистуна.

представители Николаевской облгосадминистрации и Николаевского облсовета представители Управления культуры, национальностей и религий ОГА, Николаевского русдрама и Артема Свистуна

В ходе судебного заседания представитель нынешнего директора предоставил коллегии судей обращение, в котором Свистун просил перенести слушание, так как вынужден был уехать в командировку. Стоит отметить, что заседание было назначено на 11:40, однако началось примерно на час позже, поэтому нынешний директор Русдрама не дождался его начала. Суд отказал в переносе дела и продолжил слушание без него.

Позднее представители театра и Свистуна потребовали отвода судей, однако коллегия, посовещавшись, отказала им.

Павел Лысенко, Нина Самчишина и Татьяна Серебрякова

После дебатов суд постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу Николая Кравченко и признать незаконным решение Николаевского областного совета 13 внеочередной сессии 7 созыва №4 от 27 апреля 2017 года о прекращении трудовых отношений с художественным руководителем Николаевского на основании увольнения его, как того, кто не прошел конкурс, а в остальном оставить решение Центрального районного суда без изменений.

Также коллегия судей не удовлетворила иск Кравченко о выплате денежной компенсации, так как ни одна из сторон не предоставила документы о его заработной плате.