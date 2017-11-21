Многочисленные случаи их гибели: На Кинбурне хотят провести мониторинг дельфинов

В Региональном ландшафтном парке «Кинбурнская коса» необходимо провести мониторинг дельфинов.

К такому выводу пришла группа специалистов из Института морской биологии Украины, посетив национальный природный парк, говорится на его странице в Facebook.

Так, они провели семинар по вопросам организации мониторинга дельфинов, как показателя состояния окружающей среды для работников заповедных объектов - РЛП «Кинбурнская коса», НПП «Белобережье Святослава» и для волонтеров.

«Актуальность семинара определено тем, что в течение 2017 года на акваториях парка, Днепро-Бугского и даже Бугского лиманов зафиксирован ряд случаев нетипичного поведения этих редких животных и довольно многочисленные случаи их гибели», - говорится в сообщении.

По их мнению, для того, чтобы установить причины этих случаев, необходимо организовать мониторинг. Поэтому морские биологи разработали специальную анкету для инспекторов службы государственной охраны заповедных объектов, ученых парка и волонтеров.

«Участники семинара также обсудили предложения и порядок взаимодействия при отбора образцов животных, передачи их на определение, для проведения генетической и ветеринарной экспертизы, координации научных учреждений при проведении учетов - таких прекрасных, но, к сожалению, редких животных, как дельфины, нашего Черного моря», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Кинбурне обнаружили пять мертвых дельфинов – они могли погибнуть из-за моторных лодок.