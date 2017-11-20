В центре Николаева демонтировали два незаконно установленных биллборда, за которые вступался депутат Ентин

В воскресенье, 19 ноября, по проспекту Центральному улица Фалеевская демонтировали два незаконно установленных билборда.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Как сообщалось ранее, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской предприниматель незаконно без соответствующих разрешений установил две рекламные конструкции. Об этом написал у себя на странице в социальной сети Facebook написал начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев, опубликовав фото незаконных бордов.

Так, в воскресенье, 19 ноября исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова созвала заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета в телефонном режиме, в ходе которого было решено «демонтировать рекламные средства, которые были расположены по проспекту Центральном - улицы Фалеевская».

В частности, решение исполкома было выполнено в тот же день директором департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андреем Ермолаевым.

Напомним, что речь идет о представителях ООО «Кристалл Капитал», которую в комментариях к записи Ермолаева принялся защищать депутат горсовета от «Нашего Края» Владислав Ентин, угрожая чиновнику увольнением.