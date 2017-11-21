Варваровский мост полностью очистили от рекламных щитов, - Ермолаев

В понедельник, 20 ноября, директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев сообщил о том, что Варваровский мост полностью очищен от рекламных щитов, общее количество которых составляла более 40 рекламных лайтбоксов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

«Ранее Андрей Ермолаев пообещал: «до конца понедельника, 20 ноября, будут демонтированы все рекламные щиты на Варваровском мосту. Дело в том, что процессом демонтажа мы мешаем дорожному движению на мосту, поэтому снимать рекламные конструкции необходимо в определенное время суток, когда на дороге как можно меньше автомобильных средств, иначе мы можем спровоцировать пробки, к тому же на мосту есть одностороннее движение», - говорится в сообщении.

Поэтому в течение сегодняшнего дня патрульная полиция города Николаева обеспечивала безопасность процесса демонтажа незаконно установленных рекламных щитов на мосту.

Напоминаем, что в Николаеве коммунальные службы убирают рекламные сооружения с Варваровского моста.