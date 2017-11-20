Грузинам, у которых документы в порядке, депортация не грозит, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Украина депортирует только тех грузин, у которых не в порядке документы.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передают «Украинские новости».

- Любой иностранный гражданин, а тем более из нашей братской Грузии, имея документ на разрешение пребывания в стране, может не опасаться ничего. Все, у кого документы на временное пребывание или работу на территории Украины в норме, могут спокойно работать и наслаждаться Киевом, - сказал Луценко.

На замечание о том, что у Михаила Абзианидзе, которого выслали из страны 21 октября, есть постоянный вид на жительство, Луценко посоветовал обращаться в Государственную миграционную службу.

- По данным Миграционной службы, которая уполномочена проверять эти вопросы, у него разрешения на постоянное проживание не было. То ли было отменено, то ли вообще не существовало. Миграционная служба и только она, без вмешательства прокуратуры, имеет право принимать решение о первичном предупреждении и вторичной депортации, - сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что адвокаты Абзианидзе могут обратиться к нему по поводу этого вопроса.

Напомним, в Киеве спецназ Нацполиции задержал журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» и Народного героя Украины.