Николаевское управление СБУ зовет юристов к себе на службу

В Николаеве СБУ объявила о наборе юристов для службы в своем управлении.

Об этом сообщили в пресс-группе управления СБУ в Николаевской области.

В специалистах в области юриспруденции нуждается следственный отдел управления СБУ. На собеседования приглашаются лица, имеющие базовое высшее или высшее юридическое образование, а также желание и возможность прохождения военной службы в органах Службы безопасности Украины.

«Необходимо учитывать такие свойства, которыми должны обладать возможные кандидаты на службу в органы безопасности: профессионализм, порядочность, патриотизм, ответственность, трудолюбие, настойчивость, стойкость к физическим и моральным нагрузкам, желание служить украинскому народу и обществу. Также обязательно предварительное прохождение срочной, контрактной службы или службы по мобилизации в Вооруженных силах Украины или наличие соответствующего образования по военным специальностям, в том числе окончание кафедры военной подготовки офицеров запаса Вооруженных сил Украины», - сообщили в СБУ.

Кандидатам на собеседование необходимо обращаться в следственный отдел или отдел кадрового обеспечения Управления СБУ в Николаевской области по адресу: Николаев, улица Спасская, 40. Дополнительную информацию можно получить, обратившись по телефонам: (0512) 490-406 - следственный отдел; (0512) 490-501 - отдел кадрового обеспечения; (0512) 370-070 - дежурная служба.

Напомним, ранее сообщалось, что Корабельный военкомат приглашает на службу по контракту в Вооруженные силы Украины.