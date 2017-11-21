Жена Генерального прокурора Луценко получила Всеукраинскую премию «Женщина III тысячелетия»

Ирина и Юрий Луценко Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» и жена Генерального прокурора Украины Ирина Луценко стала победительницей десятой Всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия».

Об этом сообщает NikLife.

Так, ежегодно Высший представительный совет выбирает женщин, достигших значительного успеха в своем деле, принося пользу обществу.

Ирина Луценко получила признание за свою политическую и общественную деятельность в категории «Рейтинг» за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни.

- Я испытываю гордость, находясь среди таких женщин. Эта награда вдохновляет меня, дает крылья. Но вместе с тем дает и огромную ответственность – создавать Украину вместе с вами, – сказала Ирина Луценко во время получения награды.

Отмечается, что ранее этой награды были удостоены жена Президента Украины Марина Порошенко и бывший советник беглого Президента Януковича Анна Герман.

Ранее сообщалось, что нардеп от БПП, жена Генпрокурора Украины Ирина Луценко в ходе стычек в Раде 5 октября кричала своему коллеге по фракции Олегу Недаве, чтобы он «вынес козла», имея в виду нардепа от «Свободы» Юрия Левченко.