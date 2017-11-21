В МАУ заявили о готовности запустить авиарейс с николаевского аэропорта в Киев

В «Международных авиалиния Украины» заявили о готовности запустить ежедневный рейс в Киев из КП «Николаевский международный аэропорт» после завершения процедуры сертификации аэродрома.

Об этом шла речь в ходе визита представителей МАУ во главе с вице-президентом этой компании Владимиром Семенченко в понедельник, 20 ноября, сообщается на странице КП «ММА» в Facebook.

Целью заранее запланированного визита была проверка специалистами перевозчика состояния готовности служб предприятия к обеспечению приема и отправки самолетов компании МАУ при выполнении регулярных внутренних, а также международных чартерных рейсов с аэродрома «Николаев».

По итогам проведенного аудита, КП «Николаевский международный аэропорт» получил положительные отзывы специалистов МАУ по технической готовности службы авиационной безопасности (САБ), состояния взлетно-посадочной полосы, светло-сигнального оборудования, перрона и аэродромных служб.

«Также достигнуто предварительное согласие на организацию регулярного ежедневного рейса самолетами МАУ в Киев, после завершения КП «ММА» процедуры сертификации аэродрома», – говорится в сообщении.

«По словам вице-президента компании МАУ Владимира Семенченко, объемы работ по восстановлению деятельности аэропорта и сроки их проведения, что увидели сегодня представители авиаперевозчика, свидетельствуют об очень серьезных намерениях предприятия качественно развить работу аэропорта и занять свое место на рынке авиаперевозок, а также сообщил о готовности авиакомпании «Международные авиалинии Украины» начать и развивать сотрудничество в направлении расширения географии полетов из Николаевского аэропорта самолетами «Международных авиалиний Украины», - сообщил руководитель КП «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко.

Напомним, что КП «Николаевский международный аэропорт» получил сертификат авиационной безопасности.