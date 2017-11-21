Жильцы николаевского жилого дома сетуют на текущую крышу – ДЖКХ заявил, что тариф не предусматривает текущий ремонт

В Николаеве на крышу дома №46-А по улице Маршала Василевского упало дерево, повредив часть шифера, в связи с чем жители сетуют на текущие потолки.



Об этом говорится в письме от жильцов дома, пришедшем в редакцию «Преступности.НЕТ».

Так, жители дома утверждают, что 26 сентября текущего года на крышу дома упало дерево, повредив ее. В связи с ухудшением погодных условий жильцы дома вынуждены страдать из-за текущей с потолка воды, которая, по их словам, затекает в плафон и вероятность замыкания проводки существенно возрастает.

«26 сентября текущего года на крышу нашего дома упало дерево и повредило часть крыши. Дерево оперативно в тот же день убрали, а на крышу никто не обращает внимание. Мы обращались в ЖЭК №7, в ЖЭУ, в департамент ЖКХ и на горячую линию губернатора. И только отписки. А пошли дожди, и наш дом забивает при чем так, что капает с потолка сан.узла общего пользования, вода скапливается в плафонах (может замкнуть проводку). По чердаку нашего дома проходят трубы отопления и если мороз, мы боимся что замерзнут трубы и их прорвет», – говорится в письме.

В свою очередь, департамент ЖКХ, ссылаясь на решение исполкома, заявил, что, согласно принятому тарифу, статья расходов предприятия не предусматривает работы по текущему ремонту конструктивных элементов дома. В связи с этим, у предприятия нет оснований для выполнения ремонта кровли крыши.

При этом в ответном письме от департамента ЖКХ сказано, что данный жилой дом будет учтен при формировании бюджета на 2018 год.

Напоминаем, что в Николаеве женщина заявила, что ее квартиру затопило из-за подрядчика, который вовремя не перекрыл крышу многоэтажки.