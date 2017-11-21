За сутки на Николаевщине горели «ВАЗ» и «BMW»

В Николаевской области за сутки, 20 ноября, горели два автомобиля.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 12:08 спасателям сообщили, что в селе Михайловка возле магазина на улице Олега Кошевого горит припаркованный автомобиль «ВАЗ». Прибывшее дежурное отделение 19 Государственной пожарно-спасательной части в 12:40 локализовали пожар, а в 12:42 ликвидировали его на площади 2 квадратных метра. К тушению привлекались 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Позже, в 18:54 в Службу спасения поступило сообщение, что в Центральном районе Николаева на улице 79-й бригады у гаражного кооператива горит автомобиль «BMW». Дежурный караул 1 Государственной пожарно-спасательной части в 19:05 локализовал пожар, а в 19:15 ликвидировал его на площади 1 квадратный метр. К тушению привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава.

В обоих случаях причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле общежития горел автомобиль: владелец не смог потушить огонь самостоятельно.