В одном из жилых домов Николаева подрядчик обязуется восстановить залитые дождем квартиры из-за неоконченного ремонта крыши, – ДЖКХ

В Николаеве департамент ЖКХ заявил, что залитые квартиры по адресу Проспект Центральный 22-Б будут восстановлены подрядчиком после окончания ремонтных работ на крыше дома.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал департамент ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 21 ноября, жительница дома №22-Б по проспекту Центральному пожаловалась, что ее квартиру залило дождевой водой. По словам женщины, около двух месяцев назад департамент ЖКХ заказал ремонт крыши многоэтажного дома, в котором она проживает. Рабочие сняли кровлю и уложили железные листы с одного края дома, а с другого – не успели до непогоды.

В свою очередь, департамент ЖКХ сообщил, что подрядчик обязуется ликвидировать нанесенный ущерб после окончания ремонтных работ.

«В понедельник во все залитые квартиры были направлены комиссии. Представители департамента ЖКХ, жилищно-эксплуатационных предприятий и подрядной организации обследовали все квартиры, составили акты, в которых было зафиксировано, но подрядчик обязуется восстановить повреждения имущества в следствие залития после окончания ремонта крыши. Все жители были ознакомлены с актами и поставили свои подписи», – заявил департамент ЖКХ.

Напоминаем, что в Николаеве жильцы трех домов по улице Винграновского столкнулись с проблемами ремонта крыш.