Николаевская ОГА разорвала договор с «Орион-Авто» за нарушения при обслуживании пригородного маршрута

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Андрей Максименко
Николаевская облгосадминистрация с 23 декабря разрывает договор с фирмой «Орион-Авто», которая обслуживает пригородный  маршрут №157 «Николаев-Кринички».

Об этом на своей странице в «Facebook» написал начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко.

«Четыре сообщения о нарушении условий договора. На фоне общего понимания руководства и попытки улучшения работы остаются водители, которые не собираются менять свое отношение к работе: хамство, непрохождение медицинского и технического осмотра, отсутствие документации», - написал Максименко. 

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская ОГА расторгла договор с фирмой «Приватавтолюкс» на обслуживание маршрута №111 «Николаев-Коларовка».

Вадим Богданов

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русскийобщество