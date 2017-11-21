Николаевская ОГА разорвала договор с «Орион-Авто» за нарушения при обслуживании пригородного маршрута

Андрей Максименко Николаевская облгосадминистрация с 23 декабря разрывает договор с фирмой «Орион-Авто», которая обслуживает пригородный маршрут №157 «Николаев-Кринички».

Об этом на своей странице в «Facebook» написал начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко.

«Четыре сообщения о нарушении условий договора. На фоне общего понимания руководства и попытки улучшения работы остаются водители, которые не собираются менять свое отношение к работе: хамство, непрохождение медицинского и технического осмотра, отсутствие документации», - написал Максименко.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская ОГА расторгла договор с фирмой «Приватавтолюкс» на обслуживание маршрута №111 «Николаев-Коларовка».