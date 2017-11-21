В Киеве сожгли баннер с портретом жены Медведчука, вывешенный на месте боев во время Майдана

В Киеве неизвестные сожгли баннер с портретом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщается на странице «Анафема» в «Facebook».

Ранее баннер вывесили на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского», это вызвало резко негативную реакцию в социальных сетях. Представители движения «Анафема» позиционируют себя как «общественное подпольное движение», которое борется с российскими агентами влияния.

«Повесить тряпку с (лицом жены кума Путина Медведчука) на колоннах стадиона имени Валерия Лобановского. Рядом с местом, где погибли Нигоян и Жизневский. Где были искалечены десятки людей. Это троллинг такой? Ну ничего мрази, на ваш троллинг всегда найдутся коктейли и что-то посерьезнее. Время жечь. Суркис, привет тебе», - сообщили в движении.

Как известно, 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, в этот день в 2013 году начались первые акции протеста на Евромайдане в Киеве.