Земельный конфликт между директором «Каро» и жителями Врадиевки будут решать на комиссии в Киеве

Елена Сукманова Замминистра юстиции Елена Сукманова и народный депутат Иван Мирошниченко в Киеве на заседании штаба обсудят пути решения конфликта между директором сельскохозяйственного предприятия "Каро" Юрием Ханагяном и жителями Врадиевского района, которые уверяют, что он завладел их землями обманом.

Об этом стало известно в ходе визита Сукмановой и Мирошниченко на заседание Антирейдерского штаба в Николаевской области во вторник, 21 ноября.

Так, по словам главы Врадиевской РГА Василия Жосана, в ходе работ по возвращению земельных участков удалось вернуть пять, однако проблема так и не решилась.

- Началась работа по возвращению земельных участков. Насколько мне известно, 5 уже вернули, - рассказал он.

Юрий Ханагян В свою очередь директор предприятия "Каро" Ханагян уверяет, что документально все договора законны, проблема лишь в отношении людей к нему и его фирме.

- Почему люди идут пишут заявление на меня в полицию, что они не подписали (договор – прим. ПН)? Это элементарно. Образно: человек пишет заявление в полицию, что он не подписал, полиция берёт образец подписи от заявителя и договора. Делает экспертизу и устанавливает, что выдано не им. Но надо же в конечном итоге согласно закона это расследовать всесторонне, правильно? А они просто ограничено расследуют. Естественно кто может быть подделанным? Ну конечно фирма «Каро» или лично я, понимаете, - возмутился Ханагян.

Также он отметил, что все люди получали арендную плату за использование земли. Однако выяснилось, что один из договоров подписал мужчина, который является родственником владельцу земли, но права распоряжаться землей не имеет.

По словам Ханагяна, всего у него с жителями до 10 спорных участков общей площадью до 50 гектар, однако люди утверждают, что их намного больше.

Вячеслав Бонь В свою очередь заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обратился к предпринимателю с вопросом, почему тот до сих пор не смог уладить конфликт с арендодателями.

- Я просто не понимаю, за что вы держитесь? Я вам просто рекомендую, десять человек, дайте им эти дополнительные соглашения, закройте тему и трудитесь дальше. Вот я просто не понимаю, это дело принципа или как, - возмутился Бонь.

В ответ Ханягян заявил, что эта ситуация для него не принципиальна и согласился встретиться за "круглым столом" с недовольными жителями и представителями юстиции, чтобы прийти к общему решению этого вопроса.

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Напомним, что в апреле 2014 года в поселке Врадиевка люди обвинили Юрия Ханагяна в самовольном захвате земельных паев в районе. После чего депутаты врадиевского райсовета и сельские головы попросили Николаевский облсовет разобраться с сельхозпредприятием «Каро».

В ответ врадиевский фермер заявил, что начальник местной полиции, под "чутким руководством" главы Врадиевской РГА Василия Жосана препятствует работе на полях техники его предприятия.

Также ранее руководство управления юстиции в Николаевской области совместно с работниками Госгеокадастра, председателями сельсоветов, депутатами органов местного самоуправления провели обследование проблемных участков Врадиевского района Николаевской области.