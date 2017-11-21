За два года на Николаевщине не было ни одного открытого противостояния по захвату земли, - прокурор Дунас

Тарас Дунас За два года на территории Николаевской области не было ни одного открытого противостояния по захвату земли.

Об этом заявил прокурор Николаевской области Тарас Дунас в ходе заседания Антирейдерского штаба в Николаевской области во вторник, 21 октября.

- За последние два года на территории области нет ни одного открытого противостояния по захвату земли. Я хочу для всех отметить – за два года ни одного, - сказал прокурор.

Также он отметил, что правоохранители задержали ряд организованных групп, которые занимались поджогом фермерской техники, грабежом и разбойными нападениями.

- В том числе в эти группы входили представители иностранных государств, которые приезжали к нам, гастролеры, и работали. Все они на данный момент находятся на скамье подсудимых и в следственном изоляторе, - отметил Дунас.

Вместе с тем он подчеркнул, что прокуроры области вернули в собственность больше тысячи земель, находившихся в пользовании без надлежащих документов.

Эта же информация была опубликована в Twittere Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

За даними ЄРДР з червня 2017 НПУ запобігла 75 спроб рейдерських захоплень с/г підприємств - майже 80% з них сталися через неналежне оформлення документів власником з метою уникнути сплати податків. Ми будемо жорстко присікати рейдерів, але також не варто хитрувати з державою! pic.twitter.com/Jr1D1IinUV — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 16 ноября 2017 г.

В то же время присутствующие на заседании жители Врадиевского района возмутились его заявлением, так как уже довольно длительное время не могут уладить земельный конфликт с директором сельскохозяйственного предприятия "Каро" Юрием Ханагяном. Люди обвиняют его в незаконном завладении и обработке их земель. В ответ на их возгласы Дунас привел пример рейдерских захватов в других областях.

- Зато к нам не приезжали чужие люди, как приезжали из Одессы, из Кировоградской области, из Днепропетровской, из Херсона. Чужие люди к нам не приезжали, - ответил он.

Напомним, что ранее замминистра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова заявила, что Николаевщина находится числе немногих областей Украины, в которых существует проблема рейдерских захватов земель сельхозназначения.

Также стоит отметить, что в июне 2016 года на Николаевщине вооруженные люди собирали чужой урожай, после чего произошли столкновения со спецназом полиции.