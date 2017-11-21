Николаевские каратисты стали чемпионами Украины

Каратисты из Николаевской области Иван Авраменко и Леонид Хомский стали обладателями золотых медалей на чемпионате Украины.

Об этом сообщает интернет издание «NikLife».

Чемпионат Украины по каратэ проходил 18-19 ноября в Черновцах, в котором от Николаевской области участвовало 17 каратистов, 14 из которых представляли молодежную сборную и только трое приняли участие в соревнованиях среди взрослых. В состав сборной области в этом году вошли не только опытные каратисты, но и молодое поколение новичков.

«Спортсмены от Николаевщины порадовали не только золотыми наградами. Серебряными призерами стали Никита Нейман и Артем Середа. Что же касается бронзовых победителей, то ими стали Виктор Ксенжик и Сергей Кушнир», - говорится в сообщении.

За все время проведения, чемпионат Украины 2017 собрал максимальное число участников, более 400 каратистов участвовали в молодежном турнире, и полтора десятка во взрослом. Соперники приехали с 15 регионов Украины. В первый день чемпионата свои силовые возможности показала молодежная категория каратистов, а уже во второй эстафету приняли взрослые.

Отмечается, что Иван Авраменко и Никита Нейман вышли в финал «кумитэ кадеты» в категории до 70 кг. Ребята на протяжении семи лет в разных возрастных категориях «держали» первенство в турнирах УФК, не стал исключением и дебют на национальном уровне. Более того, одному из участников – Никите Нейману еще не исполнилось 14 лет и его медаль в 13 лет является сенсацией.

Примечательно и то, что николаевская сборная выехала на турнир заранее для участия в судейском семинаре. Николаевскую область в нем представляли известные судьи Михаил Соколов и Дмитрий Каморкин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день каратэ заявлено в программу олимпийских видов спорта на олимпиаду молодежных игр в Буенос-Айресе в 2018 году и олимпиаду в Токио 2020 года.

Напомним, что в октябре 2017 года николаевцам удалось завоевать три золотых и две бронзовых медали на чемпионате Украины по тхэквондо ВТФ среди взрослых и чемпионат Украины по тхэквондо среди юношей, которые проходили в Харькове.