Не было обращений: Антирейдерский штаб Николаевской области не рассматривал земельный конфликт с «Агрофирмой Корнацких»

Елена Сукманова, Иван Мирошниченко Земельный конфликт в Первомайском районе Николаевщины между «Агрофирмой Корнацких» и 773 жителями города не рассматривался на заседании Антирейдерского штаба Николаевской области.

Об этом журналистам сообщила замминистра юстиции Елена Сукманова в ходе визита в Николаев во вторник, 21 ноября.

Так, по словам Сукмановой, штаб не рассматривал этот вопрос, так как от жителей области не поступало жалоб и просьб о помощи.

- У нас три месяца штабы работали, обращайтесь напрямую в комиссию при Кабмине. Не было заявлений, - рассказала она.

В то же время народный депутат Иван Мирошниченко подтвердил, что этот земельный конфликт не рассматривался в рамках комиссии.

- Не было заявления, я вам даже скажу больше: сами депутаты в парламенте, в комитете, в курсе ситуации, знают, что есть конфликт. Но скажу прямо, никто не обращался, деталей никто никогда не присылал и не было обращений. Если они будут, то займемся, - отметил он.

Напомним, в последнее время каждый год летом в Первомайском районе происходят фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайшиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Более того, после того, как Аркадий Корнацкий стал народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко», Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выдал указ№142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп «О некоторых распоряжениях председателя Первомайской РГА Николаевской области». Другими словами Президент «сыграл на руку» Корнацкому в этом споре, чтобы в судах он мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены. Причем судьи заявили, что юридически Порошенко ни имел права этого делать. Стоит отметить, что Аркадий Корнацкий сначала заявил, что выходит из БПП и подумывает о том, чтобы покинуть фракцию (как раз в тот момент, когда решался вопрос о создании коалиции БПП с Народным фронтом), а потом сказал, что передумал, так как «достиг целей».

Вслед за Президентом Украины тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков распорядился отменить несколько распоряженийглавы Первомайской райгосадминистрации, касающихся этих земель.

Добавим, что во время представления нового прокурора Николаевщины Генпрокурор Луценко вступился за своего бывшего коллегу по парламенту, и, как оказалось, товарища Аркадия Корнацкого. При этом он добавил, что ему стыдно перед Аркадием Корнацким, что правоохранительные органы не помогают ему, после чего явно дал понять, что новый прокурор должен вступиться за народного депутата-«порошенковца».

В итоге Тарас Дунас заверил СМИ, что Генпрокурор Юрий Луценко не давал ему указание помочь скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тем не менее, во время уборки урожая подсолнечника, засеянного фирмой «Партнер-Агро», полиция стала кордоном между сторонами, дав предприятию Корнацкого убрать большую часть чужого урожая подсолнечника.

Как известно, прибыль «Агрофирмы Корнацких» уходит в Россию, где живут владельцы фирмы – дочери нардепа Корнацкого. Сам нардеп признался, что они являются гражданами РФ. Кроме того, по информации народного депутата Вадима Пидберезняка, Аркадий Корнацкий по материалам уголовного дела подозревается российскими правоохранительными органами в заказном убийстве 20-летней давности. Помимо этого, Пидберезняк привел факты того, что Аркадий Корнацкий, будучи гражданином Украины и народным депутатом Украины продолжает оставаться гражданином Российской Федерации, имея действительный российский паспорт. А также бизнес в России и аннексированном РФ Крыму.