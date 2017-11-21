На юбилейный фестиваль JUBILEE приедут «гуру жанра» и украинский «Элвис Пресли»

29 ноября в стенах Николаевского областного дворца культуры состоится юбилейный концерт культового джазового фестиваля X JAZZ FEST JUBILEE'2017, во время которого для николаевцев выступят «гуру джаза» JAZZ IN KIEV BAND и даже самый высокий певец в мире Виталий Татаринов.

Об этом сообщает интернет издание «NikLife» по информации известного николаевского джазмена Владимира Алексеева.

За десять лет JUBILEE смог стать визитной карточкой Николаева, сделав город одним из джазовых центров Украины, а выступать на нем приезжали и звезды мировой джаз-культуры: Алан Харрис, Ив Корнелиус, Димитрис Ангелакис и многие другие. На юбилейном концерте гостей ждут лучшие композиции, которые звучали на фестивале все эти годы. Также организаторы подготовили слушателям несколько специальных «подарков»: джаз в темноте и симфо-джаз.

Лаура Марти Поздравить фестиваль с «круглой датой» приедет один из лучших коллективов Украины – JAZZ IN KIEV BAND. Его руководитель Алексей Коган вместе с Лаурой Марти покажут в Николаеве уникальное шоу «Джазовые истории», в котором они расскажут о жизни всемирно известных музыкантов. Удивлять зрителей собирается и «украинский Элвис Пресли», а также самый высокий певец в мире Виталий Татаринов, который за схожесть с «королем рок-н-ролла» даже получил награду Music Awards от от международной ассоциации поклонников Пресли (APEPTA).

Юбилейный JUBILEE обещает быть жарким и запоминающимся, так что до встречи на по-настоящему эпохальном фестивале 29 ноября в 19:00 в ОДК! Билеты можно купить во всех кассах города.