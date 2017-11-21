У судьи Хозсуда Киевской области выявлен российский паспорт, - СМИ

Судья хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова 24 декабря 2015 г. получила российский паспорт.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Соответствующие данные взяты с сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Если ввести личные данные Чонговой — дату рождения, фамилию, имя, отчество, номер паспорта и дату его выдачи — система выдает идентификационный номер налогоплательщика Чонговой в России.

Светлана Чонгова — бывшая судья хозяйственного суда Автономной Республики Крым, в сентябре 2015 г. переведена в хозяйственный суд Киевской области. Согласно выписке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, в Симферополе на Чонгову регистрировалась однокомнатная квартира.

Напомним, ранее суд оправдал обвиняемого в сливе информации штабиста Нацгвардии, потому что «не нашел доказательств», что «ДНР» - это террористы