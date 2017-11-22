Николаевские патрульные предлагают нанести шумовые полосы перед пешеходными переходами

В Николаеве патрульная полиция разработала предложения по улучшению безопасности дорожного движения. К примеру, предлагается нанести шумовые полосы на дорогах и установить цифровые информационные панно.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Патрульная полиция оформила свои предложения в обращении на имя главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. Эти меры хотят внести в программу развития и безопасности дорожного движения в Николаевской области.

«Полицейские предложили не только ремонт дорожного покрытия, нанесение разметки, обновление дорожных знаков, строительство недостающих дорожных ограждений, но и введение новых инженерных мероприятий. В частности, применение шумовых полос перед пешеходными переходами и перекрестками, установку цифровых информационных панно, обустройство средств успокоения дорожного движения для уменьшения скорости транспорта, устройство кольцевых перекрестков малого и среднего радиуса на пересечениях автодорог общего пользования во избежание прямых конфликтов транспортных средств, строительство транспортных развязок на разных уровнях на пересечениях автодорог с интенсивным движением», - сообщили в полиции.

Особое внимание предлагается уделить освещению аварийно-опасных участков автодорог и пешеходных переходов, как в населенных пунктах, так и за их пределами. Внедрение необходимых мер по обеспечению безопасности дорожного движения позволит сохранить жизнь и здоровье многих людей.

Напомним, что ранее в Николаеве Варваровский мост полностью очистили от рекламных конструкций.

Справка:

Шумовые полосы – это поперечные линии ярких цветов, которые выступают над дорогой на полтора-три сантиметра. Они располагаются перед опасными поворотами, переходами. Небольшое возвышение, которое образовалось, не повредит автомобиль, но толчком сообщит водителю, что необходимо снизить скорость. Сейчас шумовые полосы входят в обиход, составляя «конкуренцию» более агрессивным «лежачим полицейским». Шумовые полосы отлично подойдут как мера безопасности в людном месте – у больницы, школы, университета, театра или около опасного, неожиданного поворота.