Украинцам, которые не подпишут декларацию с врачом, придется платить за медуслуги

Украинцы, которые не подпишут декларацию с врачом по оказанию первичной медицинской помощи, с 2020 года не смогут получать бесплатные медицинские услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Подписывая декларацию, пациент уведомляет Национальную службу здоровья Украины о выборе врача первичной медицинской помощи. На основе этой информации, занесенной в реестр, НСЗУ исчисляет средства, которые согласно контракту должна получить медицинская практика, к которой прикрепился пациент. С 2020 года, когда медицинская реформа полностью заработает, врач не обязан оказывать услугу первичной медицинской помощи человеку, который отказывается подписывать декларацию. Поскольку с 2020 года врачи первичной помощи будут получать деньги только за пациентов, которые выбрали их своими врачами и подписали декларации», — говорится в сообщении.

Также, если человек нуждается в экстренном вмешательстве, врач должен оказать помощь независимо от того, подписал ли пациент декларацию.

В Минздраве отмечают, что подписать декларацию с врачом «первички» можно во время первого визита в медучреждение. Пока пациент не обратится за медицинской помощью, эти услуги оплачиваться не будут. После первого же обращения и подписания декларации с врачом за пациента начинает платить государство.

Те граждане, которые не заключат с врачом первичного звена декларацию, смогут за собственные деньги получать от врачей необходимые медицинские услуги. В Минздраве отмечают, что это не является незаконным, однако не будет регулироваться государством, и оценка качества этих услуг останется вне систем государственного контроля качества.

Напомним, 19 октября депутаты 240 голосами приняли медицинскую реформу. За основу поддержали ее финансирование.

Как известно, во время прошлой попытки проведения медицинской реформы в Украине речь шла о закрытии медучреждений в маленьких селах для предоставления селянам более хороших услуг в областных поликлиниках. Однако новую сеть заведений формировали в зависимости от населения сел, не учитывая состояние дорог и транспорта. Таким образом, успеть на экстренный вызов за 10-20 минут оказалось невозможным, поэтому нововведение признали неудачными.