Николаевские десантники в свой профессиональный праздник провели учения на полигоне

Николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 21 ноября провели учения на полигоне.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской 79-й бригады.

Напомним, что с сегодняшнего дня по решению президента Украины Петра Порошенко официальное название «высокомобильных десантных войск» изменили на «Десантно-штурмовые войска ВСУ» (ДШВ ВСУ). 21 ноября официально считается днем ​​украинского десанта, Днем десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

«Николаевские десантники встречают новый профессиональный праздник по-старому – успешно выполняя огневые упражнения и задания на полигоне, постоянно повышая свой опыт, как положено настоящим защитникам Отечества. Стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы, гранаты, вооружения боевых машин – военнослужащие десантно-штурмовых войск должны постоянно владеть любым видом вооружения на «отлично» и быть готовым к действиям в кратчайшие сроки», - сообщили в бригаде.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ показали захватывающий фоторепортаж об учениях николаевских десантников.