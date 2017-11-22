Витовский военный комиссариат приглашает николаевцев на «контракт» в Вооруженные силы Украины

Витовский районный военный комиссариат проводит набор мужчин (в возрасте от 18 до 60 лет) и женщин (в возрасте от 18 до 50 лет) на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины и службу в военном резерве.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

В свою очередь, военкомат предоставляет гарантии высокого уровня денежного обеспечения в виде зарплаты от 7 до 14 тысяч гривен в месяц в зависимости от должности.

Также, контрактникам гарантируют:

- сохранение рабочего места и пенсии; оплачиваемый отпуск от 30 дней; дополнительные выплаты на решение социально бытовых вопросов; бесплатное медицинское лечение; право на бесплатное получение жилья, - говорится в сообщении.

Для женщин предусмотрено две специальности: «повар без специального образования и опыта работы и медицинская сестра с опытом не менее 5 лет».

Для получения более подробной информации обращаться в Витовский РВК по адресу: город Николаев, улица Рыбная 1, и по телефонам: (0512) 64-30-97; подполковник Белый Сергей Анатольевич - 093-554-39-40; 066-933-84-77; старший солдат Караульная Анна Александровна 063-681-24-64.

Напомним, ранее Витовский районный военный комиссариат проводил набор граждан из числа призывников, военнообязанных и демобилизованных участников АТО на военную службу по контракту.