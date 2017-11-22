В Главке полиции Николаевщины произошли кадровые перестановки – сменилось руководство блока общественной безопасности

Александр Мыцик В структуре Главного управления Нацполиции в Николаевской области произошел ряд кадровых изменений, касающихся блока общественной безопасности.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник из Нацполиции.

В частности, вместо полковника полиции Александра Селиверстова, который написал рапорт на увольнение в связи с выходом на пенсию, временно исполняет обязанности заместителя начальника Главного управления тридцатипяти-летний подполковник полиции Александр Мыцик.

Мыцик до этого занимал должность начальника отдела по профессиональной подготовке сотрудников полиции ГУНП в Николаевской области, на которою он был назначен в 2016 году.

В 2014-2016 годах проходил службу в зоне АТО на должности командира группы быстрого реагирования ГУНП в Луганской области. Принимал участие в боевых действиях, проводил фильтрационные мероприятия по выявлению участников НВФ и их пособников в населенных пунктах Станица Луганская, Счастье, Лисичанск и Северодонецк.

До военных действий на Востоке Украины служил офицером спецподразделения УБОП в Луганской области.

Сергей Игнатьев близ Трехизбенки, Луганская область, 2015 год Также сменился начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области. Сейчас в качестве временно исполняющего обязанности назначен 32-х летний капитан полиции Сергей Игнатьев.

До начала боевых действий работал в оперативных подразделениях МВД Украины и Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области.

В 2014-2016 годах проходил службу в составе подразделения «Николаев», принимал участие в боевых действиях в зоне проведения АТО на территории Луганской области. На его счету задержание боевиков в населенных пунктах Трехизбенка, Новый Айдар.

После создания патрульной полиции в 2016 году поднялся по карьерной лестнице с должности инспектора до должности замначальника управлений патрульной полиции города Харькова. После был назначен на должность начальника Приморского отделения полиции города Одесса. После смены руководителя одесской полиции генерала Лордкипанидзе был переведен на должность командира роты в Управление патрульной полиции Николаева.

Сергей Игнатьев (справа на фото от Гиорги Лорткипанидзе)

Также, заместителем начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области - начальником отдела участковых офицеров полиции будет назначен майор полиции Игорь Гончаренко, который до этого занимал должность заместителя начальника Витовского районного отдела полиции.

32-х летний Гончаренко во время прохождения аттестации в Национальную полицию был рекомендован членами комиссии к повышению в занимаемой должности.

Кроме того, сотрудниками управления патрульной полиции Николаева будет заменено руководство разрешительной системы ГУНП в Николаевской области, которое недавно оказалось в центре коррупционного скандала. Как известно, в сентябре в Николаеве спецназ Департамента службы внутренней безопастности Нацполиции задержал начальника разрешительной системы областной полиции за принуждение своих подчиненных брать деньги за получения регистрации на оружие.

Все назначены на данный момент в статусе временно исполняющих обязанности, однако вопрос с их назначением на постоянную основу уже решен с главой Нацполиции Сергеем Князевым.