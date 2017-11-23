На дне турецкого озера нашли развалины замка, которому три тысячи лет

В Турции после десяти лет поисков на дне озера Ван археологи обнаружили развалины крупного замка.

По оценкам ученых университета «100-летия провинции Ван», зданию более трех тысяч лет, сообщает «Новое время».

Потерянные подводные города и замки являются популярным мотивом в фольклоре во всем мире. Как правило, это всего лишь легенды, но турецким ученым, которые работали вместе с независимой командой дайверов, повезло найти здание из легенд в озере Ван.

- Ходили слухи, что под водой могут быть интересные находки, но большинство археологов и представителей музеев говорили нам, что найти что-либо невозможно, - рассказал глава команды дайверов Тахсин Силан.

Предположительно, замок был сооружен во времена существования царства Урарту в IX-VI веках до нашей эры. До середины XIX века среди развалин еще находились поселения, но потом люди покинули эти места, так как уровень озера Ван поднялся. Народы, проживавшие возле озера, строили свои жилища и культовые сооружения, когда уровень воды был значительно ниже.

Ученые только начали работы над замком и пока не могут указать ни его точные размеры, ни что находится внутри его стен. Известно только, что высота стен более трех метров, а щелочные воды озера способствовали сохранению замка.

- Это чудо, что мы смогли найти этот замок под водой. Археологи будут приходить сюда, чтобы изучить историю замка и предоставить информацию о нем. Пока мы обнаружили точное местонахождение замка, сфотографировали его и добились прогресса в наших исследованиях. Мы считаем, что мы открыли новую область изучения для археологов и историков, - добавил Тахсин Силан.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевском древнем городище Дикий Сад обнаружили новые находки эпохи киммерийцев.