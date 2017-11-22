Самый проблемный участок – улица 3-я Слободская, – замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи о работе теплосетей

Заместитель главы Николаевской ОГА предложил начать ремонт теплосетей «Николаевской ТЭЦ» с улицы 3-й Слободской в связи с повышенной аварийностью.

Об этом он заявил в ходе рабочей встречи и.о. городского головы-секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой с народными депутатами Украины от Николаевщины.

Так, замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи выдвинул на рассмотрение предложение о начале работ по реконструкции теплосетей «Николаевской ТЭЦ» с улицы 3-й Слободской, которая является самой проблемной среди обслуживаемых данной теплоэлектростанцией. После чего можно реконструировать теплосети на улицах Пограничной и Московской.

– Самый проблемный участок, на мой взгляд, – улица 3-я Слободская. На ней, на самом деле, абонентов аж один садик и семь домов, но из-за гидравлики по 3-й Слободской стабильное теплоснабжение может быть порядка 65-70% всех абонентов «Николаевской ТЭЦ». Потому что без 3-й Слободской у нас без теплоснабжения остается весь Ингульский район и проспект Центральный, – сказал Гайдаржи.

Также в ходе заседания Валентин Гайдаржи заявил, что для ремонта теплосетей на 3-й Слободской потребуется около 18 миллионов гривен, на улице Московской – 35 миллионов.

В свою очередь, народный депутат Давид Макарьян сообщил, что «нужно быть реалистами», поскольку большая часть бюджета на 2018 год уже распределена, в связи с чем реконструировать теплосети можно будет в 2019 году.

Так, народный депутат Александр Жолобецкий выступил с завялением о том, что сначала необходимо передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города, после чего обращаться в Государственный фонд регионального развития

– На следующий год мы можем передать на баланс города и потом уже через ГФРР из обладминистрации «выбивать» деньги, – заявил Жолобецкий.

Стоит отметить, что народные депутаты смогут с этим вопросом обратиться в Фонд госимущества после передачи ТЭЦ на баланс города и обращения в ГФРР.

Напоминаем, что депутаты Николаевского горсовета хотят перевести часть домов, получающих тепло от «Николаевской ТЭЦ», на индивидуальное отопление.