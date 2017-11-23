Николаевская полиция объявила набор на должности младшего и среднего состава

В Николаеве полиция объявила о наборе на должности младшего и среднего состава полиции – инспектора сектора реагирования патрульной полиции, полицейского сектора реагирования патрульной полиции, младшего инспектора-кинолога, полицейского изолятора временного содержания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полиция проведет отбор, чтобы найти сотрудников, способных профессионально выполнять полномочия и должностные обязанности. С информацией о количестве вакансий, основных служебных обязанностях, требованиях к кандидатам можно ознакомиться по ссылке.

Отбор кандидатов проведет полицейская комиссия в составе: председатель полицейской комиссии – адвокат Алексей Дяченко, определен на министром внутренних дел; секретарь полицейской комиссии – депутат Николаевского областного совета, Михаил Талпа; начальник управления патрульной полиции Максим Ахрамеев; представитель, определенный руководителем Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, консультант Ольга Морозова; депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин.

Для консультативной информации желающие пройти на службу в полицию могут обратиться в управление кадрового обеспечения ГУНП в Николаевской области по адресу: улица Спасская, 41, кабинет 316 или по телефону (0512) 531904.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевское управление СБУ зовет юристов к себе на службу.