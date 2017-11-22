За три дня автомойщик зарегистрировал его на себя, – адвокат рассказала о деле по рейдерскому захвату завода в Братском

Братский маслопрессовый завод на Николаевщине захватил автомойщик машин с помощью поддельных документов.

Об этом рассказала адвокат, соучредитель Общественного люстрационного комитета Татьяна Козаченко на своём канале в Youtube.

Напомним, что в поселке Братское на Николаевщине в январе этого года произошел рейдерский захват Братского маслопрессового завода (ООО «НЭСТ»).

- В январе этого года, за три дня автомойщик машин зарегистрировал на себя этот завод. Якобы владелец завода ему его продал. Регистратор не николаевский, а краматорский – в Донецкой области. В соответствии с документами есть протокол, что якобы реальный владелец ООО «НЕСТ» передал автомойщику машин гражданину Зайцеву целый завод, - рассказывает адвокат.

По словам Козаченко, в материалах дела отсутствуют оригиналы документов. Более того, нотариус, подпись которого там стоит, таких действий никогда не совершал.

- За три дня простой мойщик машин перепродает свои права на это предприятие оффшорной компании и составляет договор аренды с компанией, которая вместе с силовой поддержкой заходит сразу на завод и выбрасывает оттуда людей. Таким образом, владелец завода остается на улице, а рейдеры оставляют себе завод, оборудование, несколько десятков тонн продукции, - подчеркивает она.

Спустя год ситуация с захватом предприятия никак не решается, а полиция и прокуратура, по словам адвоката, не проводит никаких следственных действий.

- Они обратились в суд. Суд административный должен на протяжении двух месяцев рассмотреть дело и принять решение. Однако передача дел состоялась на основании не просто поддельных документов, а на основании ксерокопий поддельных документов. Более того, эти документы никогда не появятся в природе, потому что их просто не существует. На протяжении двух месяцев админсуд Киева не просто не вынес решение, а ушел в письменное производство и находится там несколько месяцев, а может еще находиться год. При том, что полиция, прокуратура, сделала уголовное производство, но на самом деле никаких следственных действий не проводит, - отметила Козаченко.

Также адвокат возмутилась тем, что комиссии, которые были созданы для помощи пострадавшим от рейдерских захватов предпринимателям, не выполняют поставленные перед ними задачи.

- Государство, понимая сколько сейчас рейдерских захватов, создало сначала комиссию в Министерстве юстиции, касательно решения проблем регистрационных, Премьер сделал межведомственную комиссию по защите прав захваченных предприятий при Кабинете Министров, которые месяцами рассматривают эти вопросы, фактически не выполняя как представители правительства полномочия касательно защиты людей, - подчеркнула она.

Напомним, что ранее прокурор Дунас заявил, что за два года на Николаевщине не было ни одного открытого противостояния по захвату земли.