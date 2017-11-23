В Николаевском облсовете открыли благотворительную выставку картин для помощи тяжелобольным детям

В холле сессионного зала Николаевского областного совета 21 ноября открыли благотворительную выставку картин, средства от продаж которых будут направлены для помощи тяжелобольным детям.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета.

На выставке, которая открылась при поддержке главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко и инициативы Лилии Малковой, представлено творчество николаевской художницы Александры Березовенко. Инициаторы и организаторы благотворительной акции направят 50% средств, вырученных от продажи каждой работы, на приобретение лекарств для тяжелобольных детей.

«Общее наша цель - сделать благотворительное дело. Мы отметили, что с продажи каждой работы, 50% вырученных средств будет направлено ​​на приобретение лекарств для детей с болезнями, но чрезвычайно сильных духом. Еще одно - это духовное общение. Раньше здесь, в холле сессионного залы, аналогичных мероприятий не проводили. Теперь вместе нам удалось людей привлечь к миру прекрасного - к искусству живописи. Я предлагаю всем не оставаться равнодушными. Чужих детей не бывает. И они нуждаются в нашей с вами помощи и поддержке», – отметила на открытии экспозиции председатель Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

«Я в этом хочу поддержать председателя областного совета - Викторию Викторовну. Здесь не важны фамилии и имена инициаторов, организаторов этой необычной выставки. Главное, что в итоге мы сможем помочь маленьким жителям Николаевщины», - акцентировала Лилия Малкова.

В экспозиции представлены 38 картин Александры Березовенко, которые выполненные в различных техниках. Выставка продлится до 28 ноября включительно, поэтому, у желающих еще есть время насладиться картинами и одновременно приобщиться к благородному делу помощи тяжелобольным детям.