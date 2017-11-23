«Зажги свечу»: стал известен график николаевских мероприятий на 85 годовщину Голодомора в Украине

В Николаеве в субботу, 25 ноября, будут проведены традиционные мероприятиями ко Дню памяти жертв голодоморов.

Об этом в комментарии «NikLife» рассказала пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Первым из запланированных мероприятий станет «Скорботна хода» от площади перед Кафедральным собором на улице Садовой по проспекту Центральном, Херсонском шоссе до Памятного знака жертвам голодоморов в Украине - начало в 14:45.

Далее в 15:30 состоиться общенациональная минута молчания. Помимо этого, пройдет возложение цветов к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине.

С целью чествования памяти миллионов соотечественников, которые стали жертвами Голодомора 1932-1933 годов в Украине, а также тех граждан, которые пережили эту страшную трагедию в истории украинского народа всех николаевцев призывают присоединиться к всеукраинской акции «Засвіти свічку». Для этого необходимо установить зажженную свечу на подоконник. Массовая акция традиционно начнется в 16:00. Каждый год зажигая свечи николаевцы отдают дань память погибших во время геноцида украинского народа и показывают, что берегут свои историческую память.

Напомним, николаевский мемориал памяти жертвам Голодомора по улице Херсонское шоссе был установлен еще в 1993 году как напоминание потомкам об ошибках прошлых лет и о ценности человеческой жизни. Однако, внешний вид этого монумента оставляет желать лучшего, ведь у основания сбита плитка, а обелиск покрылся ржавчиной.

Отметим, что день памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября (в этом году – 25 ноября). В этом году исполняется 85 годовщина Голодомора 1932-1933 годов. В связи с этим Президент Украины подписал распоряжение, в котором планируется продолжить работу над Национальной книгой памяти жертв Голодомора, а также обеспечить дальнейшее исследование проблем Голодомора и провести поисковую работу по установлению лиц, которые в 1932-1933 годах спасали людей от голода. В частности, планируется решить вопрос развития Национального музея «Мемориал жертв Голодомора», в частности, обеспечить создание геоинформационной системы мест, связанных с трагическими событиями, а также обеспечить сооружение в Киеве памятника выдающемуся исследователю Голодомора Джеймсу Мейсу.