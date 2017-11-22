Суд обязал НАБУ начать расследование, законно ли «Энергоатом» хочет затопить Бугский Гард

Соломенский суд Киева удовлетворил иск против Национального антикоррупционного бюро Украины, обязав ведомство начать расследование законности действий должностных лиц НАЭК «Энергоатом», связанных с поднятием уровня Александровского водохранилища.

Об этом сообщают «НикВести».

Как известно, поднятие уровня воды в Александровском водохранилище приведет к затоплению Бугского Гарда – одного из немногих популярных среди туристов мест Николаевщины, которое к тому же имеет огромное историческое значение.

Ранее НАБУ отказало в открытии уголовного производства, несмотря на приведенные в заявлении факты. Предполагается, что поднятие уровня водохранилища приведет к необратимым изменениям качества воды в Южном Буге; будут уничтожены уникальные территории национального парка «Бугский Гард», а распоряжение Кабмина об одобрении Программы развития гидроэнергетики до 2026 года противоречит ряду судебных решений.

В итоге суд принял решение, которым обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений.