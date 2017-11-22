Более трети молодежи Украины назвали самыми большими страхами коррупцию и войну на Донбассе

37% опрошенных среди молодежи назвали коррупцию в Украине самым большим страхом.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного компанией GfK Ukraine по заказу центра Новая Европа и Фонда им. Фридриха Эберта.

На втором месте - война в регионе или в мире, ее боятся 36% респондентов. 61% молодежи считает, что именно страна-агрессор Россия несет ответственность за разжигание войны в Донбассе. На Украину такую ​​ответственность возлагают только 5% респондентов.

«На юге и востоке количество тех, кто не ответил на этот вопрос фактически рекордное - 51% и 58% соответственно», - отмечается в сообщении.

34% опрошенных боятся серьезных проблем со здоровьем, социальной несправедливости и безработицы (32%).

Опрос был проведен в июле-августе 2017 года. В нем приняли участие две тысячи респондентов в возрасте 14-29 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Опрос был проведен методом личного интервью на дому у респондента. Теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, больше половины украинцев считают Раду и суды местами наибольшего распространения коррупции.