Во имя правосудия серийных бандитов николаевские судьи отпускают под домашний арест?

Воистину, не знаю, как не опускаются руки у полицейских, которые ловят опасных преступников, после того, как судьи отпускают их, убийц и серийных разбойников … под домашний арест?! Такое «правосудие» царит в нашем городе. В Центральном суде Николаева. Один из таких скандальных случаев произошел сегодня. Случай, после которого мне бы, на месте полицейских – оперов, следователей, спецназовцев «КОРД», которых привлекали к поимке банды, хотелось бы кинуть жетон и ксиву…

Все началось весной, в ночь на 29 марта неизвестные взломали входную дверь и обокрали магазин «Снежная Королева», который торгует мехами. Позже в Киеве николаевские полицейские задержали четырех подозреваемых в этой краже.

Задержанные, кроме краж из магазина шуб в Николаеве, причастны к краже из магазине мобильных телефонов в Вознесенске на Николаевщине и ряда других торговых объектов по всей территории Украины. В частности, в Белой Церкви, Ровно, Полтаве, где также произошли аналогичные кражи. В нашем суде рассматриваются пять эпизодов.

Кроме меховых изделий, они также занимались кражами из магазинов элитных брендовых часов, вещей, электроники. Преступление совершалось буквально до четырех минут, так как они были уведомлены, что служба охраны прибывает до пяти минут.

После кражи из магазина в центре Николаева, которая произошла за считанные минуты, злоумышленники обогатились на 29 шуб стоимостью около четырех миллионов гривен.

Как оказалось, бандиты были жителями Киева и Киевской области. ВСЕ РАНЕЕ СУДИМЫЕ. В эту группировку также входил гражданин Грузии, который привлекался к уголовной ответственности за УБИЙСТВО (!!!), в Киевской области проживал фигурант, судимый за совершение разбоев.

И вот, с 25-го на 26-е июня были сформированы 11 мобильных групп, для реализации операции привлекалось порядка 60 сотрудников полиции. В последующих обысках были изъяты похищенные вещи: порядка 32 меховых изделий, свыше трех десятков брендовых часов, компьютерная техника, мобильные телефоны. Во время задержания, когда на эту операцию привлекались даже спецназовцы подразделения «КОРД», один из злоумышленников напал на сотрудника полиции с ножом, этот факт внесен в ЕРДР по ст. 345 Криминального Кодекса Украины.

5 октября Апелляционный суд Николаевской области продлил срок содержания под стражей. Адвокат ранее судимого уроженца Тбилиси, о котором написано выше, просил отменить постановление следственного судьи первой инстанции и применить меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на то, что никаких новых обстоятельств в ходатайстве о продлении содержания под стражей следователям не изложены.

В свою очередь Апелляционный суд Николаевской области в составе коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Фарионовой А.Н., Куценко А.В., Чебанов-Губаревой Н.В. в четверг, 5 октября, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката подозреваемого, а постановление следственного судьи – без изменения. Также они сочли подходящими доводы следователя и признали достаточными основания для продления срока содержания подозреваемого под стражей. Честь и хвала этим судьям, которые остались верны имени Правосудия и здравому смыслу! Судьям, которым болит наше государство, которым не все равно.

А сегодня, 22 ноября, коллегия судей Центрального района города Николаева в составе – запомните, николаевцы, эти фамилии – Светланы Гречаной, Оксаны Мамаевой и Владимира Алейникова – при рассмотрении продления меры пресечения избрала всем задержанным меру пресечения в виде ДОМАШНЕГО АРЕСТА! Светлана Гречаная, чей супруг раньше служил в УБОПе и ловил дорогой ценой и с невероятными рисками таких же подонков, сейчас отпускает их под домашний арест!

Всё! 22 ноября 2017 года – еще один день, который лично я обведу красным кружочком в календаре, и буду ставить в этот день поминальную свечу украинскому правосудию. Гречаная. Мамаева. Алейников. Я приложу все усилия, чтобы приглашать прессу на все заседания по уголовным делам этих судей, чтобы их решения придавались огласке, чтобы их декларации рассматривались наиболее тщательно, и, возможно, когда-нибудь, я с удовольствием приглашу СМИ на заседание, где эти судьи будут сидеть не в красивых креслах, а на скамье напротив…

P.S.: всё вышеизложенное – это моё личное мнение, как человека, гражданина, журналиста и блогера, это то, что меня поражает, что мне болит, и о чем я имею право писать со своей личной страницы. Прошу не связывать это с моей профессиональной деятельностью. Мне просто за державу обидно…