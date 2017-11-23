Николаевская область оказалась в лидерах по негативной оценке гражданами ситуации в Украине

Большинство жителей Николаевской области негативно оценивают социально-политическую ситуацию в стране и опередили в этом показателе значительную часть населения других регионов.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное 28 октября - 14 ноября Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии, социологической группой «Рейтинг» и Центром Разумкова.

Так, всего 1,8% населения считают ситуацию стабильной, а 76,4% – напряженной. При этом в отличие от других областей, на Николаевщине только 15,6% жителей считает ситуацию в Украине взрывоопасной.

Для сравнения на Донбассе 5% населения называют ситуацию в стране стабильной, 60% – напряженной, 29,4% – взрывоопасной.

Средние показатели по стране: стабильной ситуацию в стране считают – 6,2% граждан, напряженной – 68,2%, взрывоопасной – 21,9%.

Выборка составила 20 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения захваченных территорий Донбасса и Крыма). Статистическая погрешность выборки не превышает 0,7%.

Напомним, согласно результатам соцопроса, первую пятерку кандидатов на президентских выборах, если бы они происходили сейчас, составили бы Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.