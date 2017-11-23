Нести ответственность перед предприятием должен каждый чиновник, выписавший акт, – николаевский бизнесмен

Вячеслав Симченко Директор «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеслав Симченко считает, что чиновник, который выписал штраф предприятию, но не смог отстоять его в суде, должен сам оплатить судебные издержки и понести за это ответственность.

Об этом шла речь в ходе прямого телеэфира на телеканале «Николаев», в котором обговаривались проблемы и перспективы работы бизнеса в новых налоговых условиях.

- Сегодня чиновник акт написал, например на 10 миллионов, предприятие прошло через все суды, выиграло их, а тот чиновник продолжает писать акты на следующих, и опять предприятия бегают по судам. А он должен понимать, что, выписывая штрафы, он несет за это ответственность. И что если он проиграет в суде, то он, в свою очередь, должен оплатить все судебные издержки и также быть оштрафован. Хотелось бы увидеть это в следующем законопроекте..., - отметил Симченко.

Также бизнесмен подчеркнул важность принятого закона, ограничивающего изъятие у работающего предприятия оригиналов документов, оргтехники, телефонов и т.п. в ходе так называемых «маски-шоу обысков».

- Нечасто новые законы могут порадовать. И это новшество, возможно, чуть-чуть уменьшит темпы бегства бизнеса, - сказал Симченко. – Ведь до недавнего времени заблокировать работу любого предприятия таким способом можно было буквально «по щелчку».

Директор НТРЗ также подчеркнул то, что необходимо ввести «презумпцию невиновности предприятия».

- Почему работающее предприятие должно ходить и кому-то что-то доказывать? Доказывать, что оно правильно работает. Оплачивать адвоката, судебные сборы – для многих предприятий это просто неподъемно. Когда же работать? - резюмировал Симченко.

Напомним, ранее сообщалось, что но мнению директора ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслава Симченко, у Польши получилось стать самодостаточной страной, которая может отказаться от кредита МВФ, хотя еще в 1990-х годах из Украины в нее возили на продажу самые различные товары.