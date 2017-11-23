30 миллионов из бюджета на счетчики. Да какого черта?

30 миллионов гривен в бюджет города Николаева на 2018 год на закупку и установку индивидуальных газовых счетчиков, которые закупить и установить должен по закону ЧАО "Николаевгаз"! Да какого черта?

Смотрите. Захожу я в магазин и хочу купить продукты, но у продавщицы нет калькулятора, и она не может посчитать, сколько я должен заплатить.

У магазина нет денег, чтобы купить калькулятор (или желания), у меня тоже (да и с чего бы?). Чьи это проблемы? Минимум мои, максимум продавца и магазина, в котором она работает.

Причем тут бюджет города Николаева? Причем тут деньги налогоплательщиков?

И.о. мэра Николаева Татьяна Казакова вчера заявила следующее: "Даже если будут вноситься изменения в бюджет, 30 миллионов все депутаты в составе 54 человек подтвердили – 30 миллионов в программе софинансирования на индивидуальные газовые счетчики, они за это голосуют".

А теперь смотрим, кто является владельцем большинства акций ПАТ "Николаевгаз". 4 миллиона 56 тысяч 614 акций (или 50,22%) данного акционерного общества принадлежит киевскому ПАО "Газтек", акции которого, в свою очередь, принадлежат четырем оффшорным кипрским компаниям, которые связывают с известным украинским олигархом Фирташ, Дмитрий Васильевич.

Я поздравляю всех николаевцев с тем, что Дмитрий Фирташ сегодня потирает ладоши с мыслью о том, как хорошо, что эти лохи вместо него заплатят за газовые счетчики, которые закон обязывает устанавливать именно "Николаевгаз", а не Миколаївська Міська Рада.

Я поздравляю всех николаевцев с тем, что на этих 30 миллионах, которые мы все вместе сформируем своими налогами, красиво нам же попиарится несколько политиков-депутатов, так успешно и эффективно решивших проблему фирташевского "Николаевгаза" с газовыми счетчиками.

И еще одно. Простая и незамысловатая арифметика директора Департамента ЖКХ Андрей Палько (Andrey Palko). Цитирую: "В соответствии с программой, нам нужно порядка 26 тысяч счетчиков поставить в городе Николаеве, взяли среднюю стоимость порядка 4 тысяч – общая сумма затрат составляет порядка 104 миллионов".

Ну и типо выходит, 30 миллионов из городского бюджета, 70 - из государственного. Открываю первую ссылку в Google по тегу "вартість лічильника на газ", большинство вариантов (с меньшей и большей пропускной способностью) варьируется около 1000-1200 гривен.

А 30 миллионов гривен - это отреконструированная Соборная площадь, это несколько новых троллейбусов или трамваев, это в конце концов отремонтированные тротуары и что угодно, в чем нуждается долгие годы город. Какого, блин, черта?